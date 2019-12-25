محافظ الإسكندرية يهنئ الروم الأرثوذكس بأعياد الميلاد المجيد

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، طائفة الروم الأرثوذكس بأعياد الميلاد المجيد، بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، وبحضور الأب سابا أميرهم راعي الكنيسة، وأعضاء المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس، وذلك تأكيدًا على روح المحبة، والتسامح التي تسود المجتمع المصري.



وأكد الشريف على أن روح الاستقرار والمحبة والاحترام تعم مصر، رغم تنوعنا واختلاف دياناتنا ولغتنا، متمنيا أن نستقبل عاما جديدا مليئا بالسلام والتقدم، وتظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا ويدا واحدة، وتظل دائما في ازدهار واستقرار لذا يجب أن نصلي وندعوا الله أن يحفظ بلادنا، متمنيا للأخوة اللاتين الكاثوليك كل الخير والرخاء في العام الجديد.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامى عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والعميد وائل طلعت مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعميد بحري شريف قطب رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية نائبا عن قائد القوات البحرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والعقيد محمد عبد الله هيئة الرقابة الإدارية.