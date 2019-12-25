-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الروم الأرثوذكس بأعياد الميلاد المجيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، طائفة الروم الأرثوذكس بأعياد الميلاد المجيد، بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، وبحضور الأب سابا أميرهم راعي الكنيسة، وأعضاء المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس، وذلك تأكيدًا على روح المحبة، والتسامح التي تسود المجتمع المصري.

وأكد الشريف على أن روح الاستقرار والمحبة والاحترام تعم مصر، رغم تنوعنا واختلاف دياناتنا ولغتنا، متمنيا أن نستقبل عاما جديدا مليئا بالسلام والتقدم، وتظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا ويدا واحدة، وتظل دائما في ازدهار واستقرار لذا يجب أن نصلي وندعوا الله أن يحفظ بلادنا، متمنيا للأخوة اللاتين الكاثوليك كل الخير والرخاء في العام الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامى عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والعميد وائل طلعت مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعميد بحري شريف قطب رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية نائبا عن قائد القوات البحرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والعقيد محمد عبد الله هيئة الرقابة الإدارية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي: الحفاظ على مدنية الدولة مهمة رئيسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يتفقد مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الدولة ينتهى إلى عدم أحقية هشام جنينة فى مكافأة نهاية الخدمة

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة الدكتور أحمد الطيب لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

الصور

image description

تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة فى العرض الخاص لـ"الفلوس"

image description

صور قداس ليلة عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية في الزمالك

image description

صور مولد الحسين 2019

image description

مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

image description

صور العرض الخاص لفيلم الفلوس لتامر حسني

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

السيسي: الحفاظ على مدنية الدولة مهمة رئيسية للقوات المسلحة

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

تفاصيل تحالف قبرص مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

أيام زمان

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

نجم الساعة

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

الصحة

الماغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى

الرئيس نيوز

"لمدة شهر".. طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي

استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

"الفيضة الصغرى" تغرق شوارع الإسكندرية لليوم الثاني

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمشروعات الإنتاج الحيواني

منوعات

في 30 ثانية.. اعرف صحة قلبك

العطور الاختيار الأصعب بين جميع الهدايا

اكتشاف آثار لـ7 أسر إمبراطورية قديمة في الصين

جريمة بشعة.. مسنة حاولت حماية شابة فقُتلت معها

كشكول

طالب وشقيقته بالمنوفية يحصلان على المركز الثالث ببطولة الرياضات الذهنية بتايلاند

محافظ الجيزة: 25 مليون جنية لتطوير عدداً من المدارس بإمبابة

"جودي" تتحدى إعاقتها وتبهر السيسي في "قادرون باختلاف"

إحالة 6 مدراء مدارس و6 عمال للتحقيق بالفيوم

إسلام سياسي

الدكتور أحمد الطيب يوجه رسالة لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

عناصر «الإرهابية» وسلفيون يهاجمون كتاب «المجدد» عن سيرة على جمعة

«الإرهابية» تستعين بـ«مفصولى الأجهزة الأمنية» ضمن خطة التحريض

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لنجل القيادي الإخواني صفوت عبد الغنى

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: المجدلية.. سيدة الألم والالتباسات الدائمة
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. الليلة

غدا.. ندوة "الموسيقى والحياة" بمركز سينما الحضارة

ناصر عراق ينتظر "اللوكاندة" بمعرض القاهرة للكتاب

افتتاح معرض "تجليات لونية" لريم خيري السبت

صفحتنا ع الفيس بوك