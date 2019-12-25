التضامن: تحويل 370 ألف مستفيدة من "2 كفاية" للوحدات الصحية

شارك مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" صباح اليوم، بمؤتمر "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.



وقام عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، باستعراض أهم أنشطة المشروع خلال العام الجاري 2019 والتي نتج عنها تنفيذ 2.413.390 زيارة طرق أبواب وتحويل ما يقرب من 370.000 سيدة مستهدفة بالمشروع للوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة لتلقي الخدمة بالمجان، بالإضافة إلى تنفيذ 3640 ندوة استفاد منها 345.225 رجل وسيدة من الأسر المستهدفة.



شارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي قام بتسليم درع التكريم لوزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودها بالبرنامج السكاني في مصر.