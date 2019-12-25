صرف البدل للصحف الخاصة والحزبية اليوم

أعلنت نقابة الصحفيين، بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء بالصحف الخاصة والحزبية خلال ساعة، لافتة إلى أنه تم التحويل من حسابات النقابة إلى "الفيزا" صباح اليوم.



ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال اجتماعه المقبل فى مذكرة تطالب بتثبيت موعد إرسال البدل لحسابات النقابة شهريا وتقديم طلب لوزارة المالية لإرسال البدل مجمعًا كل ثلاثة أشهر للنقابة لتجنب أي تأخير، وإذا تم ذلك مع المؤسسات القومية فيجب أن يتم بعد تعهد إداراتها بصرف البدل في موعده أو فور وروده، بالإضافة إلى توحيد موعد إرسال البدل من وزارة المالية للنقابة وللمؤسسات القومية.