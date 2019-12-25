"مستثمرى أكتوبر" تنتهى من تنفيذ 95% من مشروع إسكان الشباب 2020

تنتهى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر من تنفيذ 95% من مشروعها القومى لإسكان الشباب نهاية عام 2020، بمدينة حدائق أكتوبر بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.



قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، خلال اجتماعه مع الشركات المنفذة والمستفيدة من تنفيذ المشروع، إن المشروع يضم 511 عمارة على مساحة 150 فدانا لإنشاء قرابة 12000 وحدة سكنية للشباب بمساحات تتراوح بين 70 إلى 90 مترا مخصصة للشباب.



وأوضح أن المشروع يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لجمعية المستثمرين فى إقامة مشروعات سكنية للشباب ضمن المشروع القومى لإسكان الشباب التى تقوم به الدولة حاليا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن فعليا من تنفيذ 80% منها، وجارى استكمال المشروع والمرافق والخدمات لتجهيزه للسكن خلال العام المقبل.



وخلال الإجتماع أحاطت جمعية المستثمرين جموع الشركات التى تشاركها فى تنفيذ المشروع والبالغة نحو 250 شركة بطبيعة الموقف التنفيذى للمشروع من حيث البنية التحتية والتى تشمل (المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز الطبية وأعمال الرصف والتشجير) بالإضافة إلى الإتفاق على إنشاء سور خارجي للمشروع يضم 5 بوابات بإجمالى تكلفة 9 ملايين جنيه.



وخلال الأيام المقبلة سيتم طرح مناقصة علنية لأعمال الكهرباء على شركات المقاولات الكهرباء لتنفيذ المشروع خلال 15 شهرا، بقدرة 35 ميجا فولت أمبير.



كما تم شرح الموقف الحالى للمناطق الخدمية والتجارية والتى تضم مستشفى ومدرسة وحضانة ومول تجارى ونادى رياضى ومسجدين، وتم عمل التراخيص اللازمة من جهاز مدينة حدائق أكتوبر وسيتم طرحها على المطورين بنظام المشاركة، خلال شهرين.