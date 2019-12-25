المشدد 10 سنوات لعامل زور محررات رسمية في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية، في المطرية.



وأسندت النيابة للمتهم تهمة تقليد أختام شعار الجمهورية لشهادات مرور السيارات، ورخص القيادة بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة لاستخدامها في تزوير محررات، كما أسندت النيابة للمتهم تزوير رخصة القيادة المنسوب صدورها لمرور المرج، ورخصة المرور المنسوب صدورها لوحدة مرور حلوان، وعدد من الشهادات المنسوبة للجامعات المصرية والدراسات العليا.



وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى معلومات مفادها تزوير المتهم أورق رسمية، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهم واعترف بالتزوير بهدف الربح.