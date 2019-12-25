البنك الدولى: قطاع الخدمات الأكثر تأمينًا للوظائف

كشف البنك الدولي عن أن الاتجاهات الحالية تشير إلى قطاع الخدمات، أصبح أكبر القطاعات تأمينا للوظائف في العالم في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويستحوذ الآن على 49% من الوظائف العالمية.



وأشار إلى أن تتراوح نسبة العاملين في هذا القطاع من 26% من الأيدي العاملة في البلدان منخفضة الدخل إلى 75% في البلدان مرتفعة الدخل، وذلك وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، وقد تضاعف عدد الوظائف في الأسواق في مجال الخدمات (القطاع الخاص) في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل منذ عام 1997.



ومن المتوقع أن تشكل تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح المحرك الرئيسي لتوسيع نطاق التشغيل بشكل عام في البلدان النامية خلال السنوات من 2017 إلى 2025، كما ستزداد الوظائف المتاحة في القطاع العقاري وخدمات الأعمال في كل من البلدان المتوسطة الدخل والمتقدمة. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن الوظائف المتصلة بخدمات الإقامة والطعام ستزداد بدرجات متفاوتة في كل مكان.



وأكد التقرير أن النساء على نسبة أكبر من الوظائف في قطاع الخدمات مقارنة بالرجال (55% مقابل 45%)، لكن نسبة مشاركة النساء في الأيدي العاملة لم تتجاوز عمومًا 48% من عدد جميع النساء في عام 2018، مقارنة بنسبة 75% من الرجال.