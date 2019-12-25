إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث انقلاب سيارة، أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير المحضر اللازم.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمى بلبيس - العاشر من رمضان.



وتبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 منهم بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.