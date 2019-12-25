"العنانى" يبحث تطوير المناطق الأثرية لتنمية السياحة الثقافية

بدأ الدكتور خالد العنانى، بعد توليه مسؤولية حقيبتى السياحة والآثار في التعديل الوزاري الأخير متابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية، ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات، وربطها بالتنمية السياحية وتأهيلها سياحيا لزيادة الأعداد السياحية الوافدة للمناطق الأثرية.



وعقد العنانى اجتماع مع قيادات المجلس الأعلى للأثار لمناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الأنماط السياحية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.