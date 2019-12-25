أوهمها بـ«الحب» ثم استغل صورها «أسوأ استغلال»

أمرت نيابة الخانكة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز الفتيات عن طريق تركيب صور شخصية لهن في وضع غير لائق للاستيلاء على أموالهن.



وقالت إحدى الضحايا أمام النيابة العامة إن المتهم تعرف عليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ شهرين ونصف، وأوهمها بأنه طالب بكلية الهندسة في الفرقة الرابعة، ووعدها فور الانتهاء من العام الدراسي بأنه سيتقدم لخطبتها.



وأضافت، أنه نشبت بيينها قصة حب دفعتها إلى إرسال صورها الشخصية له عقب إلحاحه، فتفاجأت أنه يطلب منها سرقة شبكة شقيقتها عقب علمه بأنها تمت خطبتها لشخص يعمل في السعودية وقدم لها شبكة بـ35 ألف جنيه، حتى يتمكن من تجهيز شقته وأن خطيب شقيقته سيتمكن من شراء غيرها بسهولة.



وتابعت الضحية: عندما رفضت طلبه وتشاجرت معه فوجئت بأنه يستغل صوري التي أرسلتها له، بتركيبها على صور مخلة بالآداب وهددها إذا لم تحضر الشبكة سينشر تلك الصور على "فيسبوك" وأعطاها فرصة 48 ساعة للحضور لمقابلته وإعطائه المصوغات الذهبية وإلا سينشر الصور.



وأقر المتهم بتركيبه تلك الصور لاستغلال الفتاه مبررًا مرورة بضائقة مالية، كما أقر بأنه استغل أكثر من فتاه من محافظات مختلفة تعرف عليهن على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من الحصول منهن على مبالغ مالية كبيرة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من فتاة تتهم شابًا بابتزازها وتحريضها على سرقة شبكة شقيقتها وإعطائه إياها، وذلك بعد تركيبة عددًا من الصور غير اللائقة على صورها الشخصية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.