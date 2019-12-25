السيسي: هناك مشروعات غير مجدية اقتصاديا يتم افتتاحها بهدف خلق فرص عمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة بعض المشروعات التي يتم افتتاحها في بني سويف والمنيا، قد لا تكون مجدية اقتصاديًا.

وأضاف "السيسي"، في كلمته اليوم على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، أن المحطة الواحدة قد تتكلف 400 أو 500 مليون جنيه، وقد يرفض القطاع الخاص الدخول في مثل هذه المشروعات.

واستطرد أن الهدف من الدخول في هذه المشروعات هو إيجاد فرصة عمل لما يقرب من250 ألف شخص في هذه المحافظات، وليس العائد الربحي المباشر.