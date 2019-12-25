جوهرة تلتقط "سيلفي" مع تامر حسني خلال عرض "الفلوس"

استقبل الفنان تامر حسني عددًا كبيرًا من الفنانين، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "الفلوس"، الذي أقيم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.



كان علي رأس الضيوف الراقصة "جوهرة"، والتي استقبلها الفنان تامر حسني ورحب بها، بينما قامت الأخيرة بالتقاط عدد من الصور التذكارية معه، بطريقة الـ"سيلفي".



وكان من بين الحضور الفنان أكرم حسني، وهشام ماجد، والشاعر أمير طعيمة، وخالد الصاوي، وزينة، وعلي ربيع، وعائشة بن أحمد، والسيناريست محمد عبد المعطي، والمخرج سعيد الماروق.



وكانت قد أثارت مؤخرًا

يذكر أن الراقصة جوهرة، أثارت عددًا من الأزمات مؤخرًا، أبرزها انتشار مجموعة من الفيديوهات لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الرجال، والذي أعلن بعد ذلك أنه زوجها، ورُفعت ضدها عدة دعوات قضائية أدخلتها ساحات المحاكم.