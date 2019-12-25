كارول سماحة تحتفل بالكريسماس مع منى الشاذلى وإلهام شاهين

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالكريسماس مع زوجها وبعض من أصدقائها.



وشاركت كارول سماحة، جمهورها بصور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام، من سهرتها الخاصة داخل منزلها التي جمعت فيها بعض النجمات، والتى تجمعها بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية منى الشاذلى وزوجها، وعلقت على الصور قائلة: "الكريمساس مع أصدقائى وعائلتى أحلى".



يذكر أن كارول يعرض لها فيلم "بالصدفة"، ويشارك في بطولته: بديع أبوشقرا، باميلاك الكيك، منير معاصري، ومن تأليف كلوديا مارشليان، وسامي حمدان، وإخراج باسم كريستو.