محافظ بني سويف يحيل رئيس قرية للتحقيق لتدني مستوى النظافة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، حميدة محمد حميدة رئيس قرية بني عدي بمركز ناصر للتحقيق لتدني مستوى النظافة وكثرة الاشغالات غير القانونية المتروكة بدون اتخاذ أية إجراءات حيالها بجانب كثرة حالات التعدي على خطوط التنظيم بالشوارع، وذلك خلال جولة ميدانية قام بها بعدد من القرى بمركز ناصر لتفقد مستوى الخدمات بها والحالة العامة بمرافقها.



وغير محافظ بني سويف مسار الجولة أكثر من مرة بشكل مفاجئ ورصد عدد من الملاحظات التي شدد على إزالتها وتلافيها على الفور مطالبا بسرعة رفع تراكمات القمامة من نقطة التجميع بمدخل مدينة ناصر الخلفي، مشددًا أن لن يسمح بأن تكون نقاط التجميع مصدر للتلوث وتشويه الشكل العام للمدن والقرى.



وكلف المحافظ المتابعة بجولات ميدانية متكررة وفي أوقات مختلفة من اليوم على نقاط التجميع بكل مراكز المحافظة وإعداد تقرير بيئي عن أماكن نقاط التجميع لاستبدال غير المناسب منها بأماكن بديلة بعيد عن التجمعات السكانية حرصا على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري.



وشدد محافظ بني سويف على سرعة تمهيد بعض الطرق بالجليدر التي لاحظ سوء حالتها بعدد من القرى خاصة بعزبة حسن نامق التابعة لمجلس قروي بنى عدي مطالبا بسرعة رصد للحالات المماثلة لتسويتها، مشددًا على إعداد تقرير فني مصور عن ارتفاعات المباني المخالفة في بعض القرى وحالات التعدي على خط التنظيم.