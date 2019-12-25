القبض على 133 سائقًا يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفين والسائقين متجاوزي السرعة ومتعاطي المواد المخدرة.



أسفرت جهود الحملات - خلال الـ 24 ساعة - عن ضبط 5306 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 133 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.