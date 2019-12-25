تسمم أم وأبنائها الثلاثة في سوهاج

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية بقرية العنبرية بدائرة مركز المنشأة في سوهاج.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "هويدا. ح. ع" 42 عامًا، ربة منزل، وأبنائها "ندى. ص. م" 15 عامًا، "محمد" عامًا، و"أسماء" 10 سنوات، مصابين بأعراض تسمم غذائي.



وبسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا وجبة طعام منزلية، وتم تقديم العلاج اللازم للمصابين، وحجز الأخيرة تحت الرعاية الطبية.