سقوط عاطل يصنع "الفودو" بمنزله في مدينة نصر

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل يصنع المواد المخدرة داخل مسكنه في مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة تمكن النقيب محمد أحمد مجلي، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمود. س"، 56 سنة، عاطل، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 10 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع مخدر الفودو، 3000 جنيه، هاتف محمول.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.