تعرف على الثروات المحجرية التى تمتلكها مصر "فيديو"

وأوضح، أن مصر لديها احتياطي من الحديد يصل إلى 380 مليون طن، و40% من مساحة مصر تغطيها الصخور الجيرية، والتي تخرج منها أكثر من ألف صناعة مشتقة وتحويلية، بالإضافة إلى احتياطي الفوسفات الذي يتخطى 680 مليون طن وكلها ثروات مهمة للغاية.

قال أحمد محمد حنفي، الخبير بالدراسات الاقتصادية بمركز بحوث الصحراء، إن مصر تذخر بالعديد من الثروات المحجرية والتعدينية بشكل عام على مساحة 940 ألف كيلومتر مربع بما يعادل 44% من مساحة مصر.وأشار أحمد محمد حنفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هذه الموارد تخص المناجم والملاحات وهي ثروة كبيرة للغاية تشمل الزلط والحجر الجيري والطفلة والذهب والفوسفات والمنجنيز وغيرها.