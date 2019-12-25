تأجيل محاكمة 271 متهمًا فى "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم ولواء الثورة"، إلى جلسة 15 يناير؛ للمرافعة.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين بقضية "حسم 2"، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، بينما أسندت إلى المتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.