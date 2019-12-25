تطوير وتجميل الحديقة العامة بأبو قرقاص في المنيا

تفقد العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أعمال تجميل وتطوير الحديقة العامة شرق المدينة على مصرف ماقوسة حيث شملت أعمال التطوير دهانات وتغير بلدورات وإنشاء دورتي مياه رجال وسيدات ويأتي ذلك التطوير كمرحلة ثانية من أعمال تجميل وتطوير الحديقة، حيث أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير خلال الخطة الموحدة للعام الماضي.



وأكد رئيس المركز أن تواصل الوحدة المحلية، كثفت جهودها لمتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين والأحياء بالمركز، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة.



وأشار رئيس المركز إلي أن هناك حملات يومية ودائمة تتم لمتابعة النظافة بالشوارع والميادين حتى تظهر المدينة في أفضل صورة ممكنة.