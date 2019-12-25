تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة فى العرض الخاص لـ"الفلوس"



تدور أحداث الفيلم حول "سيف" وهو نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، ومن المقرر طرح الفيلم رسميًا في السينمات بدءً من الغد 25 ديسمبر.



"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو من إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني، وشركة "أفلام مصر العالمية"، وشركة "الكوت".

أقيم مساء أمس الثلاثاء عرض خاص لفيلم "الفلوس"، في إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور صناع العمل وعلى رأسهم تامر حسني، وبحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين.