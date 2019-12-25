ضبط 145 ألف كتاب تعليمي مقلد في مطبعة بالفجالة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 145 ألف كتاب تعليمي مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع، في الأزبكية.



أسفرت حملة أمنية لاستهداف المتعاملين فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة، عن ضبط مدير مطبعة بمنطقة الفجالة في الأزبكية، يبيع ويتداول الكتب المدرسية والخارجية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



وعثر بداخل المطبعة على 145 ألف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة وجميعها مقلدة ومنسوخة.



بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته المضبوطات بدون تصريح من الجهات المعنية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.