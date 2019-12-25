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منوعات

في 30 ثانية.. اعرف صحة قلبك

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف موقع "برايت سايد" طريقة بسيطة، يمكن لأي شخص اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وقال موقع "برايت سايد" إن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، وكل ما يتطلبه مجرد وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

ووفقا للموقع، على الشخص أن يملأ الوعاء بالماء البارد، وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية، وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.

وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتين، الأولى هي أن أصابع اليد تصاب بالاحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل بالنسبة لضخ الدم للأوكسجين، وهذا يعني أن الدورة الدموية وعملية ضخ القلب للدم في الجسم بصحة جيدة.

أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتًا، أو يتحول للون الأزرق، وهذا يعني أن هناك العديد من المشاكل في الدورة الدموية، ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما تنخفض نسبة الأكسوجين في خلايا الدم الحمراء.

وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي، بالطبع في هذه المرحلة، يجب على الشخص أن يحدد موعدًا لرؤية طبيب عام، لإجراء مزيد من الاختبارات.

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