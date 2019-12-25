مركز "الكاثوليكية" الإعلامي ينشر صور قداس عيد الميلاد المجيد

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور لقداس الكنيسة الإحتفالي بعيد الميلاد المجيد.



حيث ترأس مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر، الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وسائر الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة بعض أعضاء السينودس المقدس من الآباء المطارنة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.



حضر أيضًا رعاة الكاتدرائية، كما حضر أيضًا لفيف من الآباء الكهنة، وشمامسة الكلية الإكليريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤمنين الذين جاءوا من أجل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.







