تحاليل مخدرات مفاجئة للعاملين بالسكة الحديد بطنطا

شهدت هيئة السكك الحديدية بمدينة طنطا منذ صباح اليوم الأربعاء، نزول لجنة مفاجئة لإجراء تحاليل المواد المخدرة لجميع العاملين بالهيئة.



وكشف مسئول بالسكة الحديد ان العاملين فوجئوا بلجنة أعضائها من الطب الشرعي ووزارة الصحة وأطباء من مستشفى السكة الحديد استدعت العاملين بالإدارات الهندسية حتى موظفي الحضور والانصراف لإجراء تحاليل المخدرات لجميع الرجال.



وأوضح أنه سيكون هناك عقاب رادع لأي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الهيئة، مبينّا أن القيادات بالهيئة تتابع بدقة عمليات تحليل المخدرات لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بالسكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وكشف إلى أنه سيتم الافادة بتقرير في حال وجود عينات إيجابية سيجرى تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة مبينا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة "السكة الحديد".