بدء فاعليات قداس عيد الميلاد المجيد للروم الأرثوذكس

بدء منذ قليل، البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإحتفالي لعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بالقاهرة.



وبدأ القداس الاحتفالي بصلاة السحر "باكر"، وعقبها بدأت مراسم وطقوس القداس الإحتفالي لعيد الميلاد المجيد، بحضور السفير اليوناني بمصر، وعدد من الشخصيات العامة.



ويستقبل بطريرك الروم عقب إنتهاء صلوات قداس الميلاد المهنئين من رؤساء الطوائف المسيحية، ومن بينهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ممثلًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلين من الطوائف المسيحية الأخرى؛ وذلك لتبادل التهنئة بمناسبة العيد.