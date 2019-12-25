"الوطنية للإنتاج الحيوانى": نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف

قال اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إنه تم مراعاة كل الاعتبارات والمعايير العلمية عند تنفيذ مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، كالبعد الوقائي والبيئي والقرب من محاور الطرق ومصادر المياه والكهرباء والموقف الوبائي عند الاختيار.



وأضاف فايز أباظة، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، أنه سيتم الاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد بالاعتماد على السلالات المحسنة وراثيًا والمنتجة محليًا، وإدخال سلالات جديدة محسنة وراثيًا للسوق المحلية ما يعود بالنفع على المواطن المصري.



وأكد، أن الشركة الوطنية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف بالتخطيط لزراعة المحاصيل اللازمة للمشروع.