العبسي: المسيح ولد حتى يملأ سوريا الحبيبة بالسلام

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن البطريرك يوسف العبسيّ، احتفلَ بقدّاس الميلاد المجيد في كاتدرائيّة سيّدة النياح البطريركيّة – دمشق، وعاونه كهنة الكاتدرائيّة والبطريركيّة.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكاتدرائيّة امتلأت بالمؤمنين الذين جاؤوا ليصلّوا لاستقبال الطفل المولود الآتي ليحمل لنا الفرح والسعادة والمحبّة ويملئ قلوبنا بالسلام.



كما شدّد غبطته خلال عظته على معاني الميلاد المجيد راجياً من الله ومن الطفل يسوع أن يحمل السلام لسورية الحبيبة والعالم أجمع.



واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.







