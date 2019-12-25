المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن الخردة

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 116 لسنة 2019، بشأن التصرف في بيع أصناف"الراكد – الكهنة- الخردة" وذلك للتأكيد على الخدمات التي أصدرتها الهيئة العام للخدمات الحكومية، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الانضباط المالي والإداري.



وأكد الكتاب الدوري على ضرورة توحيد ضوابط وأسس للجهات الحكومية للتصرف في المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التي يتقرر الاستغناء عنها وذلك وفقا للإجراءات الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وأن تكون الأولوية للتصرف بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للانتاج الحربي، وحال عدم وجود الامكانيات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ اجراءات البيع فيجوز لها أن تنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مباشرة هذه الإجراءات.