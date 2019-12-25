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حوادث

الحبس سنة لنجل الإخوانى صفوت عبدالغنى

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ياسر صفوت عبدالغني، نجل القيادي الإخواني صفوت عبدالغني، بالحبس سنة عن تهمة التعدي على قوة أمنية بكمين والتعدي على ضابط شرطة، وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة التظاهر، والحبس شهر عن تهمة الإتلاف العمدي.

صدر الحكم، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبدالرحيم خطارى، وأمير الوكيل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم فى القضية رقم 56521 لسنة 2013، حصر 4547 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر، تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر، والتعدي على قوات الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، والتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

وكانت تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، انطلقت من أمام مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، واعتدى أنصار الإرهابية على قوات الأمن بالحجارة والمولوتوف، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتمكنت القوات من ضبط ياسر صفوت عبدالغنى، نجل القيادى بالجماعة الإرهابية، أثناء تعديه على قوات الشرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 56521 لسنة 2013، وتمت إحالته إلى النيابة التى أحالته للمحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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