براءة متهمين اثنين فى "أحداث ماسبيرو الثانية"

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، براءة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



والمتهمان هما محمد عبدالحميد محمد، ومحمد شوقى عبدالرحمن.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيًا.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.