كنيسة الروم الملكيين تحتفل بعيد الميلاد المجيد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك بشبرا، احتفلت أمس الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر، بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الصلاة الأب بيوس فرح راعى الكنيسة.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصلاة بدأت بتلاوة صلاة السَحر، ثم القداس الإلهي، وذلك وسط حضور كبير من أبناء الطائفة ووكلاء الكنيسة والچوقة التى تلت صلاة العيد بالغة اليونانية.



كما دارت كلمة العظة حول: تعاليم يسوع و أهمية ولادته وخاصة التعاليم التى تنادى بالمحبة وأن يسوع يرافق لكل إنسان.



واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.







