الرهبان الكرمليين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفل ليلة أمس ٢٤ ديسمبر، الآباء الكرمليين بقداس عيد الميلاد المجيد ببازيليك سانت تريزا.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ترأس القداس الأب جاك الكرملي، ومعه الأب إيليا، والأب يوحنا الكرمليين، وشارك في القداس الآباء الساليزيان وفريق الشمامسة والكورال وعدد من كبار الزوار وحضور الشعب الكريم.



وأوضح أنه يتناسب في هذا العيد حضور رفات القديسة تريزا التي تمثلت في حياتها بيسوع الطفل الذي ولد في مذود فقير ومتواضع.



واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.