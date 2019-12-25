حملات مرورية لضبط المخالفين على الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفين ومتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة؛ لمنع الكوارث والحوادث.



وتم وضع أجهزة رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق المختلفه، لضبط السرعات حفاظًا على سلامة الجميع ومنع ارتكاب الحوادث.



كما شنت الإدارة حملات مختلفة للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية، حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، وأمر مدير المرور، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، كما وجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادي الطرق، بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على جميع الطرق، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.