الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة على شواطئ وكافيتريات الكورنيش، وذلك عقب الجولة التفقدية للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الجمعة الماضية للكورنيش، والتي أكد خلالها أن رؤية البحر ستكون متاحة للجميع ولن يسمح بحجبها، والتشديد على كافة المسئولين بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر التي وضعها مستأجري الشواطئ ومراجعة كافة التعاقدات للمنشآت الواقعة على كورنيش المدينة، وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش، فضلًا عن تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر.



وخلال الحملة التي قام بها اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق وبمشاركة كافة الجهات المعنية، تم إزالة كافة الإشغالات المقامة على الشواطئ بشكل غير قانوني حيث تم إزالة الحواجز والإشغالات الخشبية المقامة على الشواطئ، وإزالة المخالفات لبعض الكافيتريات بنطاق حي شرق وهي "ماليبو،كرافت، تافرنا" وكذلك تقليم الأشجار، وتقليل ارتفاعاتها بما لا يعيق رؤية البحر، وتم فرض الغرامات المالية اللازمة للمخالفين، وكذا تقدير قيمة المنطقة التي تم استغلالها بغير وجه حق بمعرفة الجهات المختصة لتغريمها للمتعدين، كما تم التنبيه على المستأجرين بتحويل هياكل منافذ البيع المقامة علي الشواطئ إلى زجاجية لضمان عدم حجب الرؤية‪.

