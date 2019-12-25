لقاء مرتقب بين البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك للتهنئة بالعيد

علمت الدستور من مصادر كنسية مُطلعة أنه من المقرر ان يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، شقيقه بالكنيسة الكاثوليكية الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، بالدار البطريركية بمنطقة كوبري القبة، اليوم الأربعاء.

واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.

