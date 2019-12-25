البابا ثيؤدوروس يرأس قداس عيد الميلاد ويلتقي "تواضروس"

يرأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، الآن، مراسموطقوس القداس الإلهي، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالدار البطريركية بمنطقة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المُقرر أن يلتقي البابا ثيؤدوروس بنطيره بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، الذي يحضر خصيصًا لتهنئته بالعيد.

واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.

