تجديد حبس 5 متهمين بسرقة سيارتي نقل في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس 5 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة سيارتي نقل، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بمنطقة التجمع الخامس.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "حمد ع" 39 سنة، سائق بمصنع حلويات، بأنه حال سيره بالسيارة التابعة لجهة عمله، مُحملة بكمية من الحلوى، أمام مول كايرو فيستيفال أعلى الطريق الدائري، اعترضت طريقه سيارة ملاكي لم يتمكن من التقاط أرقامها، يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واستولوا منه على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 12441 لسنة 2019م جنح القسم.



كما تبلغ للقسم من "محمد ع" 25 سنة، سائق بمصنع مفروشات، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته التابعة لجهة عمله، محملة بكمية من المفروشات، أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري، اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة، واستولوا منه على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12589 لسنة 2019م جنح القسم.



تم وضع خطة، وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بدائرة قسم شرطة البساتين.



وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين كلا من "رمضان. ح" 34 سنة، عاطل، "كريم. ح" 27 سنة، عاطل، "علاء. ج" 34 سنة، عاطل، مقيم في بولاق الدكرور، "هاني. ح" 38 سنة، عاطل ومقيم في العمرانية، و"فهد. ص" 29 سنة، عاطل.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك المتهم الثاني، والمستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة، وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما، وفرد خرطوش عيار 12مم و8 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت.



بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بارتكاب الواقعتين.



وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها من المجني عليه الثاني بمكان إخفائها بمنطقة الصف بالجيزة، وضبط 50 ألف جنيه من متحصلات بيع حمولة السيارة المشار إليها.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهم بسرقتهما بالإكراه وانتحال صفة رجال شرطة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام.