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سياسي

75 مليار جنيه.. 6 أسباب وراء استمرار مديونيات "المحاكم"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
مني هيبة
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كشف التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، لدراسة موقف المستحقات الحكومية لدى الغير حتى نهاية العام المالي الماضي، والذي انفرد به "الدستور"، عن حجم المتأخرات الحكومية لدى القضاء والنيابة "المحاكم"، مشيرًا إلى أنها بلغت في 30 يونيو الماضي 75 مليار و20 مليون جنيه، مقابل نحو 60 مليار و785 مليون جنيه في 306 2018، بزيادة قدرها 14 مليار و234 مليون جنيه.

ووفقًا للمبررات التي تقدمت بها المحاكم إلى اللجنة، لتوضيح أسباب عدم سداد المديونيات المستحقة لديها للحكومة، أشارت إلي أن هذه المديونيات بعضها يتمثل في الرسوم القضائية في القضايا المدنية، والبعض الآخر يخص الأحكام الجنائية، ولكل منهما أسبابه ومبرراته.

وأشار التقرير إلي أن تأخر تحصيل الرسوم القضائية في القضايا المدنية يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها: حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم جواز تحصيل الرسوم القضائية إلا بعد صدور الحكم النهائي.

والثاني يرجع إلى إقامة دعاوى استرداد أو اشكالات في التنفيذ أو التظلم في اجراءات تحصيل الرسوم، وتداول هذه المنازعات بالجلسات، ما يؤدي إلي إيقاف الرسوم محل النزاع لحين الفصل فيها.

أما السبب الثالث، فيرجع إلى التعديلات الواردة على قانون الرسوم القضائية، والتي أعطت الحق لمن صدر لصالحه الحكم بتنفيذه بموجب صورة تنفيذية، تسلم إليه دون التزامه مسبقًا بسداد الرسوم القضائية والمصاريف، على عكس ما كان متبعًا من قبل.

وعن المتأخرات المتعلقة بالأحكام الجنائية، ألمح التقرير إلى أن السبب في وجود هذه المتأخرات يرجع إلى، صدور العديد من الأحكام في قضايا التهرب الجمركي، وقضايا المخدرات ضد أشخاص أجانب، فيما لا يوجد لهم محل إقامة ثابت، ومعروف في مصر، فضلًا عن عدم وجود أي أموال أو ممتلكات لديهم داخل الدولة للتنفيذ عليها.

أما السبب الثاني فيرجع إلي تقرير البعض بالمعارضة في الأحكام القضائية، ما يؤدي إلى إيقاف الأحكام الصادرة بالغرامات لحين صدوره حضوريًا ونهائيًا.

والثالث يرجع إلى عدم جواز تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالغرامة، إلا بعد على المحكوم عليهم وصدورها نهائيا.

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