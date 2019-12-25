ناصر عراق ينتظر "اللوكاندة" بمعرض القاهرة للكتاب

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020- دورة جمال حمدان، تصدر عن الدار المصرية اللبنانية، أحدث إبداعات الكاتب الروائي، ناصر عراق، رواية "اللوكاندة"، وهي الرواية العاشرة في مسيرته الإبداعية.



تدور أحداث الرواية في أجواء من الإثارة والتشويق بسبب العلاقة الغريبة والمريبة والخطيرة بين والي مصر عباس حلمي الأول والفلاح المصري الذكي "عليوة أبوزهرة". تلك العلاقة التي تكونت واستمرت شهورا في قصر الوالي ببنها، وقد تدخل طبيب الوالي الدكتور "وليام براون" وزوجته مرجريت براون ونوبار باشا سكرتير الوالي من أجل ضبط هذه العلاقة ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الناجمة عنها، كما عملت الفتاة المصرية الجميلة "بسيمة" على منح عليوة ما يستحق من اهتمام ورعاية.



يشار إلى أن "عراق" سبق وصدرت له أعمال: "تاريخ الرسم الصحفي في مصر" (2002) الذي فاز بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة أحمد بهاء الدين، "أزمنة من غبار" (رواية 2006 )، "من فرط الغرام" (رواية 2008)، "الأخضر والمعطوب" (مقالات 2009)، "العاطل" (رواية 2011)٬ وغيرها.