الخدمة الوطنية: المشروعات تهدف لتقليل الفجوة الغذائية مع أجهزة الدولة

قال اللواء مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط عدة مشروعات في هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها وتتمثل في إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية المنتجة للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة، بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم.



وأوضح - خلال كلمته أثناء افتتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، بمحافظة الفيوم - أن كل تلك المساعي تهدف إلى المساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة بما يتفاعل مع متطلبات النمو السكاني في مصر، فضلا عن خفض معدلات الاستيراد لبعض السلع الغذائية الهامة كاللحوم والدواجن وبعض منتجات الألبان لتوفير حجم الإنفاق من النقد الأجنبي.



وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم أيضا في دعم خطط التنمية في مصر وتعزز أمنها القومي وفي طليعته الأمن الغذائي للمواطنين، كما تحقق التكامل المتبادل بين أنشطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المتنوعة ومنها مشروعات الإنتاج الزراعي ومصانع الأعلاف والإنتاج الحيواني ومصانع منتجات الألبان بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات المتاحة سعيا لتخفيض تكلفة المنتج النهائي لطرحه بسعر مناسب للجمهور، مؤكدا أن هذه المشروعات تتيح أيضا العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.