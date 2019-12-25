السيسى: أى حد هيساعدنى فى الحفاظ على أمن مصر أنا معاه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنفاق على المشروعات القومية يهدف للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، معقبًا: "أي حد هيساعدني في تحقيق هذا الهدف أنا معاه عشان بنحب بلدنا".



وأضاف عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، أن القوات المسلحة مسئولة طبقًا لنص الدستور عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر وديمقراطيتها ومنع سقوطها، مناشدًا الإعلام بالتركيز على توضيح هذا النص الدستوري للمواطنين.



وأشار إلى أن الجيش يساعد الدولة المصرية في الحفاظ عليها ومنعها من السقوط، فضلًا عن مهمته الأساسية وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة ومنع سقوطها في يد أي شخص آخر.