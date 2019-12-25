حبس تشكيل عصابي سرق بترول خام من خط أنابيب بالدقهلية

قررت نيابة طلخا، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة البترول الخام من خط أنابيب بترول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث، من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل "فنطاس" قيادة أحدهما، وبحوزتهما محبس نحاس وخرطوم كبير يُستخدم فى سحب المواد البترولية ومفتاح إنجليزي.



وبفحص السيارة تبين أنها محملة بكمية من البترول الخام، وبمواجهتهما عن حمولة السيارة إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع اثنين آخرين - تم ضبطهما - وأنهم سرقوا حمولة السيارة (8000 لتر بترول خام) من خط أنابيب بترول أبو ماضى – طنطا بدائرة مركز شرطة بلقاس، وأن الأدوات المضبوطة بحوزتهما يستخدمونها في سحب البترول من خط الأنابيب.



وأرشدوا عن خط الأنابيب موقع السرقة، واعترفوا ببيع البترول الخام المسروق لأحد الأشخاص يتولى بيعه لمصانع الطوب.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسهم.