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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.61% خاسرًا 51.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8368.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.11% رابحًا 71.71 نقطة ليصل إلى مستوى 6553.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 70.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 97 شركة.

وتراجعت 16 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%.

وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم أبومعطى نسبة 5.68%، ثم الأهلية بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.41% ثم سيرًا بنسبة 2.22%، ثم أليانز إس إف بنسبة 2.11%.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تحول للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحًا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8419.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرًا 29.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6472.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 222 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 110 شركات، فيما تراجعت 69 شركة.

وارتفع 13 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%.

وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ساب للتكافل نسبة 9.88%، ثم التأمين العربية بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.49% ثم دارية ريت بنسبة 2.60%، ثم الفخارية بنسبة 2.31%.

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