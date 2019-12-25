قيادات مطروح تفتتح مكتب بريد الكيلو 7 بتكلفه 3 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مكتب بريد حي الشروق بالكيلو 7، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وإبراهيم عادل الشافعى مدير منطقة بريد مطروح وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة وذلك بعد تطويره واعادة تشغيله كمطلب لأهالى المنطقة.



وأوضح ابراهيم الشافعى مدير منطقة بريد مطروح أن المكتب على مساحة 85م2 بتكلفة 3 مليون جنيه وذلك لتقديم خدمة إلكترونية متطورة تلبى كافة الاحتياجات البريدية لمواطني مطروح كاستخراج شهادات الميلاد والحوالات البريدية والأذونات والتراخيص من خلال 5 شباك تؤدى مؤكدا أن المكتب يخدم 5 آلاف مواطن بالمنطقة.



وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالى منطقة حى الشروق على افتتاح مكتب البريد بعد تطويره، موجهًا بعمل لوحة إرشادية بكافة خدمات الخدمات والإجراءات والضوابط المطلوبة للتسهيل على المواطنين، تلبية مطلب الاهالى بفتح اكثر من شباك للحوالات البريدية خاصة خلال موسم الصيف مع الاقبال المتزايد على تلك الخدمة مع استقبال المحافظة لمزيد من المصطافين.