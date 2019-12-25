القيادات تهبط بسوق مسقط المالي بمستهل التعاملات

هبط مؤشر مسقط في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، 0.09 %، فاقدا نحو 3.6 نقطة ليصل الى مستوى 3895.69 نقطة.



وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة يالمستهل، حيث هبطت اسهم الأسماك العُمانية بنسبة 1.25 %، والأنوار للسيراميك 0.79 %، وانخفض البنك الوطني 0.56 %.



وشهدت القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط قطاع الخدمات 0.25 %؛ بضغط العنقاء للطاقة المتراجع 2.86 %.



وتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.13 %، بضغط البنك الوطني، وتراجع بنك العز الإسلامي 1.67 %.



وكان الصناعة أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.12 %، مع تقدم سهم الخليج للكيماويات على المتراجعين 8.33 %، وضغط الأسماك العُمانية، والأنوار للسيراميك.



وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.19 مليون سهم، بتنفيذ 70 صفقة، بقيمة تداول 686.74 ألف ريال.