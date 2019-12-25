القيادات تهبط بسوق مسقط المالي بمستهل التعاملات
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
اكرم عمرانطباعة
هبط مؤشر مسقط في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، 0.09 %، فاقدا نحو 3.6 نقطة ليصل الى مستوى 3895.69 نقطة.
وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة يالمستهل، حيث هبطت اسهم الأسماك العُمانية بنسبة 1.25 %، والأنوار للسيراميك 0.79 %، وانخفض البنك الوطني 0.56 %.
وشهدت القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط قطاع الخدمات 0.25 %؛ بضغط العنقاء للطاقة المتراجع 2.86 %.
وتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.13 %، بضغط البنك الوطني، وتراجع بنك العز الإسلامي 1.67 %.
وكان الصناعة أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.12 %، مع تقدم سهم الخليج للكيماويات على المتراجعين 8.33 %، وضغط الأسماك العُمانية، والأنوار للسيراميك.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.19 مليون سهم، بتنفيذ 70 صفقة، بقيمة تداول 686.74 ألف ريال.
وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة يالمستهل، حيث هبطت اسهم الأسماك العُمانية بنسبة 1.25 %، والأنوار للسيراميك 0.79 %، وانخفض البنك الوطني 0.56 %.
وشهدت القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط قطاع الخدمات 0.25 %؛ بضغط العنقاء للطاقة المتراجع 2.86 %.
وتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.13 %، بضغط البنك الوطني، وتراجع بنك العز الإسلامي 1.67 %.
وكان الصناعة أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.12 %، مع تقدم سهم الخليج للكيماويات على المتراجعين 8.33 %، وضغط الأسماك العُمانية، والأنوار للسيراميك.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.19 مليون سهم، بتنفيذ 70 صفقة، بقيمة تداول 686.74 ألف ريال.