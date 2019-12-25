الرئيس اللبناني: الحكومة لن تكون تكنو سياسية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لون الحكومة لا يظهر بالتكليف بل بالتأليف وهي حكومة كل اللبنانيين بمن فيهم حزب الله، مؤكدًا أنها لن تكون تكنو سياسية بل حكومة اختصاصيين.



وأضاف "عون"، نتمنى أن يكون تشكيل الحكومة هدية العام الجديد للشعب اللبناني.



والتقى العماد ميشال عون، أمس الثلاثاء، الرئيس المكلف لتشكيل حكومة الدكتور حسان دياب في قصر بعبدا ونشر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، صورة من اللقاء بين عون، دياب.



يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كلف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، الخميس الماضى،بينما رفض المحتجون في الميادين والساحات اسم "دياب"لرئاسة الحكومة الجديدة.



ومن جانبه، قال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بأنه بدأ الاستشارات البروتوكولية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​.



وأضاف "دياب"، فى تصريحات صحفية، أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي، قائلًا: "بدأنا الحوار مع الحراك ومهلة تشكيل الحكومة ستتراوح بين 4 و6 أسابيع".