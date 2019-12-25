صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس، لحسم أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها من جديد.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 23. 0%، بما يعادل 31.07 نقطة ليصل إلى مستوى 13836 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 02. 0%، بما يعادل 11. 0 نقطة ليسجل مستوى 526.5 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.46 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 307 عملية منفذة.