تفاصيل توقيع عقد إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور

وتم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالي 500 ألف طن سنويا بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU)، أحد أطراف التحالف الصيني، والتي تعد إحدى أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية في العالم.

قال لياو لى تشانج، سفير الصين بالقاهرة، إن توقيع عقد إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور يساعد على زيادة الصادرات إلى العالم كله وليس الصين فقط، كما ستساعد مصر فى زيادة دخل العملات الأجنبية.وأضاف سفير الصين بالقاهرة، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الشركات الصينية ستشتري نصف منتجات مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور وفقًا للعقد.للمشاهدة اضغط هنا