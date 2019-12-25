4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز فى 3 مناطق بمصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرًا بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وعقب التوقيع أشار "الملا"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، لافتًا إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية، وأضاف أنه سيتم لاحقًا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلًا عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجار استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.

الاتفاقية الأولى: بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 17 مليون دولار ومنحة توقيع حوالى 1.2 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.



والاتفاقية الثانية: بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 34 مليون دولار ومنحة توقيع 5 ملايين دولار لحفر 13 بئرًا جديدة.

والاتفاقية الثالثة: بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطقة وادى النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالى 36 مليون دولار ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.



والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.