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منوعات

اكتشاف آثار لـ7 أسر إمبراطورية قديمة في الصين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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عثر علماء على أطلال ثقافية لسبعة أسر إمبراطورية، وما يزيد عن 6700 أثر ثقافي في موقع في مقاطعة خبي شمالي الصين.

قال معهد مقاطعة خبي للآثار الثقافية، إن علماء الآثار أمضوا 5 أعوام في عملية الاستكشاف في الموقع في الساحة الجنوبية لمعبد كاييوان في محافظة تشنغدينغ، حيث تبلغ مساحة الاستكشاف أكثر من 3000 متر مربع.

تم اكتشاف أطلال ثقافية ترجع إلى 7 أسر امبراطورية، بما فيها أسر تانج "618 - 907"، والأسر الخمس "907 - 960"، وسونج الشمالية "960 - 1127"، وجين "1115 - 1234"، ويوان "1271 -1368"، ومينج "1368 - 1644"، وتشينج "1644 - 1911"، إلى جانب أكثر من 6700 أثر ثقافي.

قال تشن وي، مساعد باحث من المعهد، إن بنية ولون الأطلال يختلف بعضها عن الآخر، حسب الإنتاج والأساليب المعيشية في العصور المختلفة.

كما ذكر تشن، أن أطلال المعبد، تشمل نظام الدفاع الجداري للمدينة ومساكن وشوارع وأزقة قد اكتشفت في عملية الاستكشاف.

يذكر أن تشنجدينج، محافظة تاريخية وثقافية مشهورة في الصين، وتعد إحدى المدن الثلاثة التي كانت لها أهمية بارزة في شمالي الصين في القدم، إلى جانب بكين وباودينج.

وتوفر الاكتشافات الجديدة، فهما جديدا حول البنية والتغيرات الهيكلية والحياة اليومية لمواطني المحافظة منذ أسرة تانج، الأمر الذي يساعد في دراسة الثقافة والمدن القديمة في شمالي الصين.

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